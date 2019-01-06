Опубликовано видео массовой драки студентов в общежитии в Москве

Видео с места драки студентов в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) в Москве, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах один из студентов, который не принимал участие в потасовке, рассказывает об обстоятельствах произошедшего. С его слов, драка произошла между студентами из Китая и Афганистана. Назвать число участников инцидента он затруднился.

"По факту происшествия проводится проверка. В отделение полиции были доставлены 9 человек с места конфликта", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что серьезно в драке никто не пострадал. Участники потасовки отделались ушибами и ссадинами.

Ранее сообщалось, что вечером 5 января конфликт между студентами строительного вуза произошел из-за спального места. Изначально койку в общежитии не поделили двое студентов, которые потом для выяснения отношений подтянули своих товарищей.