Россия выпустит монеты-ракеты

В честь 60-летия РВСН будут выпущены серии почтовых марок и юбилейных монет, посвященные развитию отечественной ракетной техники.

- Для привлечения профессиональных нумизматов малым тиражом будут выпущены монеты с подвижными грунтовыми ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс", - рассказали в Минобороны РФ.

Также планируется отпечатать серию открыток "Твои гарнизоны, Россия", отражающую особенности службы ракетчиков на отдаленных точках.

60-летие РВСН будет отмечаться 17 декабря 2019 года. Накануне праздника в подмосковной Власихе пройдет традиционный слет нумизматов, филателистов и фалеристов из различных гарнизонов. Одним из наиболее интересных экспонатов выставки 2018 года был жетон рубль-доллар, отчеканенный из металла советских ракет средней дальности Р-12,. Ракеты уничтожили согласно советско-американскому договору по РСМД. Выпуск жетона знаменовал окончание холодной войны между СССР и США.