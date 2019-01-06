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06.01.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В роддоме Ингушетии ребенку заклеили рот пластырем

Текст: Роман Мерзляков (Назрань)

Громкий резонанс получил видеоролик из перинатального центра в Ингушетии, размещенный в соцсетях, на котором автор съемки показала младенца с соской, прикрепленной ко рту пластырем.

Закадровый женский голос сообщает, что ребенок лежит в отделении патологии новорожденных.

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Инцидентом заинтересовалась не только общественность, но и следственные органы и медицинское руководство республики. Позднее на официальном аккаунте центра в Instagram появилось опровержение.

- Съемки проводились в палате пациенткой нашего отделения, которая улучила момент, когда медицинская сестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате, - говорит главврач медучреждения Хади Угурчиева. - Она отсутствовала буквально три-пять минут. Мы склонны думать, что пластырь был закреплен пациенткой. Проведенной съемкой физический вред здоровью ребенка не нанесен.

Мальчик, который запечатлен на скандальном видео, родился в сентябре с массой 1150 граммов. Но за последние месяцы идет прибавка в весе. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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