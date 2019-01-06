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06.01.2019,  
14:33
Текст:  Антон Валагин

Ракетчиков в Крыму подняли по тревоге

На Черноморском флоте расчеты противокорабельных комплексов "Бал" провели плановое учение по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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Тренировка прошла в Крыму. Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на различных позициях, выполнили временные нормативы по выходу, развертыванию комплексов, смене боевого порядка и расположения после стрельбы, сообщили в Минобороны РФ.

Комплексы выдвинулись в назначенные позиционные районы, развернулись и подготовили оружие к применению, а затем выполнили электронные пуски.

Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для поражения надводных целей на расстоянии до 260 километров. Каждая пусковая устновка несет восемь крылатых ракет Х-35 и способна выпустить их с трехсекундными интервалами.

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