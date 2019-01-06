Сторонники Мун Чжэ Ина провели акцию в поддержку президента

Растущая критика со стороны СМИ и падение рейтингов президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина заставили его сторонников мобилизоваться. В Сеуле в здании парламента прошла акция "поддержим президента Мун Чжэ Ина!", в которой приняли участие около тысячи человек.

По словам организаторов акции, они не ожидали, что так много людей примут в ней участие. Арендованный главный конференц-зал парламентского комплекса, рассчитанный на 500 мест, оказался полностью забит, люди стояли, сидели на ступенях в проходе, а многие толпились в коридоре.

Акция прошла в режиме ток-шоу, когда каждый желающий мог высказаться. Собравшиеся заявили, что намерены донести до сограждан важность основных решений президента РК, которые сейчас многие критикуют. Среди них - повышение минимального размера уровня оплаты труда, необходимость развития сотрудничества с Северной Кореей.

"Для достижения эффекта от принятых мер необходимо время, два-три года, у нас же начинают критиковать уже сразу, думая, что на следующий день после объявления о том или ином шаге уже наступит немедленное улучшение экономики", - пояснил одни из участников.

"Наше общество и экономика уже достигли уровня развитых стран, а потому и зарплата должна быть соответствующая у всех, да и время надо отводить не только на работу, а также на отдых и общение с семей", - пояснил депутат от правящей Демократической партии "Тобуро" Ким Чжин Пхё.

Собравшиеся признали, что рейтинг Мун Чжэ Ина, который недавно опустился менее 50 процентов, заметно упал по сравнению с маем 2017 года, когда Мун убедительно победил на выборах. "В нашей стране это обычное дело. Рейтинги победивших президентов достаточно быстро идут вниз в течение года. Сейчас политику Муна поддерживают 47-48 процентов. Это неплохой показатель с учетом реалий Кореи. Но мы собрались, чтобы показать СМИ и всем остальным критикам, что у Мун Чжэ Ина есть его постоянные друзья, соратники, единомышленники и нас много!" - добавил один из выступавших.

По итогам было принято решение регулярно проводить такие собрания, чтобы координировать действия, а также демонстрировать Мун Чжэ Ину, что его поддерживает значительная часть корейского общества.