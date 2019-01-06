У храма на востоке Каира обнаружили взрывное устройство

В субботу у церкви на востоке Каира была обнаружена бесхозная сумка, в которой, как выяснилось позже, находилось взрывное устройство. Опасный предмет нашли рядом с храмом в Мадинат-Насре, пригороде египетской столицы.

На место происшествия прибыли силовики. Бомба взорвалась, когда сумку начал проверять специалист по взрывчатым веществам, еще один офицер получил ранение. Район, где находится храм, оцеплен, полиция проверяет окрестности.

Инцидент произошел накануне Рождества, которое египетские христиане-копты отмечают 7 января. В предверии праздника МВД значительно усилило меры безопасности в районе церквей и монастырей.