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В РПЦ рассказали об экспертизе по "екатеринбургским останкам" 00:12
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06.01.2019 00:12
Рубрика: Общество

В РПЦ рассказали об экспертизе по "екатеринбургским останкам"

Текст: Елена Яковлева

Решение о подлинности "екатеринбургских останков" и признании их мощами царственных мучеников может быть принято тогда, когда "ни у иерархии, ни у духовенства, ни у церковного народа не останется сомнений в том, что это действительно останки Царской семьи". Только такое признание даст возможность их торжественно перезахоронить и почитать как святые мощи, сказал сегодня в передаче "Церковь и мир" глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Илларион.

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Такой ответ он дал на вопрос о том, почему Церковь до сих пор не приняла решение относительно подлинности "екатеринбургских останков".

Он напомнил, что в ушедшем веке "останки не были доступны, не было известно, где они находятся, а когда их обнаружили, не было ясно, чьи это останки". К экспертизам же, проводившимся в 90-е годы, Церковь не была допущена, и полученные результаты Церковь не удовлетворили".

Канонизация царской семьи придала особую важность происходящему: если останки будут признаны подлинными, они становятся мощами признанных Церковью святых, поэтому Церковь так осмотрительна и осторожна в этом вопросе, объяснил митрополит Илларион.

Общество Религия Царская семья Романовых
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