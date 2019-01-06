Важная веха: в США оценили новейшую российскую самоходку "Лотос"

Американские СМИ попытались проанализировать эффективность предназначенной для десанта новой российской самоходной установки "Лотос", изображение которой появилось на календаре Минобороны РФ.

The National Interest приводит слова представителя отдела артиллерийского вооружения ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Мелихова, который сравнивает новую артустановку с цветком лотоса, обладающим внешней хрупкостью, но растущим в суровых условиях и демонстрирующем сочетание красоты, грации и несокрушимости. Он подчеркивает, что мощное плавающее десантируемое самоходное орудие "Лотос" имеет прекрасные баллистические характеристики, эффективные боеприпасы, но при этом создано по принципу "золотого сечения" и доставляет эстетическое наслаждение.

"Несмотря на свою предполагаемую, цветоподобную красоту, "Лотос" станет важной вехой в модернизации России своего артиллерийского арсенала", - признает американское издание. Также в публикации подчеркивается, что новое САУ демонстрирует приверженность России к развитию специализированных мобильных воздушно-десантных сил.

The National Interest пишет, что САУ "Лотос" зародилась в рамках проекта "Зауралец-Д" по производству артиллерийских орудий нового поколения, а в 2017 году концепция "Лотоса" со 120-миллиметровым орудием заменила 152-миллиметровый "Зауралец". При этом орудие "Лотоса", совместимое с широким спектром 120-миллиметровых боеприпасов и минометных мин, позволяет вести точный огонь на большие дистанции.

"Лотос" может производить от шести до восьми выстрелов в минуту на эффективной дальности до 13 километров, что ощутимо превышает возможности советской предшественницы новой САУ 2с9 "Нона". Кроме того "Лотос" отличается высокой маневренностью.

Издание напоминает, что "Лотос" разрабатывается в тандеме с новой российской артиллерийской машиной управления огнем "Завет-Д". Обе они должны пройти госиспытания в этом году, а их серийное производство планируется начать в 2020 году.