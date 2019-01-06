Важная веха: в США оценили новейшую российскую самоходку "Лотос"

The National Interest приводит слова представителя отдела артиллерийского вооружения ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Мелихова, который сравнивает новую артустановку с цветком лотоса, обладающим внешней хрупкостью, но растущим в суровых условиях и демонстрирующем сочетание красоты, грации и несокрушимости. Он подчеркивает, что мощное плавающее десантируемое самоходное орудие "Лотос" имеет прекрасные баллистические характеристики, эффективные боеприпасы, но при этом создано по принципу "золотого сечения" и доставляет эстетическое наслаждение.
"Несмотря на свою предполагаемую, цветоподобную красоту, "Лотос" станет важной вехой в модернизации России своего артиллерийского арсенала", - признает американское издание. Также в публикации подчеркивается, что новое САУ демонстрирует приверженность России к развитию специализированных мобильных воздушно-десантных сил.
The National Interest пишет, что САУ "Лотос" зародилась в рамках проекта "Зауралец-Д" по производству артиллерийских орудий нового поколения, а в 2017 году концепция "Лотоса" со 120-миллиметровым орудием заменила 152-миллиметровый "Зауралец". При этом орудие "Лотоса", совместимое с широким спектром 120-миллиметровых боеприпасов и минометных мин, позволяет вести точный огонь на большие дистанции.
"Лотос" может производить от шести до восьми выстрелов в минуту на эффективной дальности до 13 километров, что ощутимо превышает возможности советской предшественницы новой САУ 2с9 "Нона". Кроме того "Лотос" отличается высокой маневренностью.
Издание напоминает, что "Лотос" разрабатывается в тандеме с новой российской артиллерийской машиной управления огнем "Завет-Д". Обе они должны пройти госиспытания в этом году, а их серийное производство планируется начать в 2020 году.