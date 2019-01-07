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07.01.2019 19:06
Рубрика: Экономика

Минтранс открыл исторический календарь транспорта

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: www.mintrans.ru Фото: www.mintrans.ru
Фото: www.mintrans.ru

Сегодня Минтранс начал публиковать на сайте календарь знаменательных для транспортной отрасли дат. Так, 7 января 1986 года был открыт Новосибирский метрополитен.

Как отмечается в сообщении ведомства, в течение всего этого года Минтранс будет знакомить с наиболее знаковыми событиями исторического календаря. Акция приурочена к 210-летию ведомства.

В 2019 году Минтранс отмечает 210 лет со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России.

Фото: iStock
В 2018 году интерактивными сервисами ГИБДД пользовались 800 млн раз

В ведомстве обещают в скором времени запустить специальный интернет-ресурс, посвященный истории транспорта. Минтрансом запланировано множество интересных событий, которые помогут участникам узнать много нового и интересного о прошлом и настоящем транспорта нашей страны, отмечается в сообщении.

Отсчет создания транспортного ведомства в России идет с 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1809 года. Тогда манифестом Императора Александра I был учрежден первый в истории нашей страны единый орган управления транспортом - Управление водяных и сухопутных коммуникаций и открыто первое отраслевое транспортное учебное заведение - корпус инженеров путей сообщения и институт при нем. Оно действует и сейчас. Это Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс
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