Минтранс открыл исторический календарь транспорта

Сегодня Минтранс начал публиковать на сайте календарь знаменательных для транспортной отрасли дат. Так, 7 января 1986 года был открыт Новосибирский метрополитен.

Как отмечается в сообщении ведомства, в течение всего этого года Минтранс будет знакомить с наиболее знаковыми событиями исторического календаря. Акция приурочена к 210-летию ведомства.

В 2019 году Минтранс отмечает 210 лет со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России.

В ведомстве обещают в скором времени запустить специальный интернет-ресурс, посвященный истории транспорта. Минтрансом запланировано множество интересных событий, которые помогут участникам узнать много нового и интересного о прошлом и настоящем транспорта нашей страны, отмечается в сообщении.

Отсчет создания транспортного ведомства в России идет с 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1809 года. Тогда манифестом Императора Александра I был учрежден первый в истории нашей страны единый орган управления транспортом - Управление водяных и сухопутных коммуникаций и открыто первое отраслевое транспортное учебное заведение - корпус инженеров путей сообщения и институт при нем. Оно действует и сейчас. Это Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I.