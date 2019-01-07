Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством

Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС. Сегодня там работает российский космонавт Олег Кононенко.

Сеанс связи проходил в резиденции патриарха. Патриарх Кирилл пожелал космонавту помощи Божьей, сил душевных и телесных, и успешного завершения очень важной космической миссии. Разговор длился около десяти минут. Телеканал RT вел прямую трансляцию телемоста. За десять минут предстоятель РПЦ и космонавт успели поговорить о многом.

- Сколько еще продлится ваше путешествие? - спросил с улыбкой Предстоятель РПЦ.

- Запланировано еще 205 суток, - так же, улыбаясь отвечает Олег Кононенко.

- Да-а, - задумался патриарх. - Это продолжительное пребывание.

Олег Кононенко напомнил патриарху Кириллу, что в прошлый сеанс связи предстоятель рассказывал ему о своем любимом виде спорта - ходьбе и обещал космонавту пройтись по своему любимому кругу пешком.

- Так давайте сделаем это обязательно, - говорит патриарх Кирилл, - я стараюсь каждый день ходить, но когда утром и вечером служба, как сейчас, то, конечно, сбиваюсь с ритма. Но вообще, прохожу, как минимум, шесть километров за час. Такая у меня норма. Когда я живу в таком ритме, то очень хорошо себя чувствую. Очень хороший вид спорта, он не требует никакого оборудования, - пошутил предстоятель.

Олег Кононенко в свою очередь рассказал Патриарху о своем увлечении ночной съемкой. Он сказал, что в космосе звезды выглядят ярче, а пару дней назад ему удалось снять ночной Иерусалим.

- А вчера я впервые Москву снял - рассказывает Олег Кононенко, - в центре, конечно, было безоблачно, а на окраине - облака.

- Особый вид, наверное, из космоса на крупные города? - поинтересовался патриарх.- И, наверное, в вечернее время лучше видно, чем в дневное?

Космонавт ответил, что днем можно разглядеть дороги, но ночью Земля, конечно, особенно красива. На вопрос патриарха - сколько длится полет вокруг Земли, Олег Кононенко ответил, что на один круг нужно около 90 минут.

- Получается, что за сутки я около 16 раз облетаю Землю - сказал космонавт.

На борту МКС вместе с российским космонавтом несут вахту канадский космонавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Макклейн.