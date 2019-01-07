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07.01.2019 06:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске полицейский вернул владельцу найденные 100 тысяч

Текст: Анна Бондаренко

Полицейский из Якутска вернул владельцу найденные на улице 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Саха (Якутия).

Фото: Юлия Майорова
Как поступить с найденными на улице деньгами

Участковый уполномоченный полиции межмуниципального управления МВД России "Якутское", майор Леонид Лебедев нашел пачку пятитысячных купюр, перетянутых резинкой, 29 декабря, во время ежедневного обхода. О находке он сообщил в дежурную часть, а также попытался найти владельца денег. Просмотрев записи с камер видеонаблюденния находящейся рядом аптеки, он узнал марку и номер машины, на которой приехал человек, потерявший деньги.

В одной из социальных сетей майор разместил объявление о найденной крупной сумме денег, в и в течение суток их хозяин связался с полицейским. Удостоверившись, что мужчина является владельцем денег, полицейский вернул ему наличность. Оказалось, что в день пропажи мужчина снял 100 тысяч рублей, положил их в наружный карман куртки, а затем отправился с другом на машине в кафе. Заметил пропажу лишь поздно вечером, когда пришел домой. Объявление о найденных деньгах увидела его супруга.

Леонид Лебедев служит в органах внутренних дел с 2000 года. Начинал помощником участкового уполномоченного отдела МВД России по Вилюйскому району. С 2012 года является участковым уполномоченным полиции Якутска. Женат, воспитывает двоих детей.

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