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07.01.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СКФО дороги в страны Закавказья закрыли из-за лавин

Текст: Екатерина Ковалевская (Северная Осетия)

Транскавказская магистраль, ведущая из Северной Осетии в Южную, закрыта для движения всего автотранспорта.

Пять лавин перекрыли Транскавказскую магистраль

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии, из-за невозможности обеспечить безопасный проезд машин, движение запретили между населенным пунктом Бурон и Северным порталом Рокского тоннеля. Согласно последней информации, здесь сошли несколько лавин, в итоге были заблокированы машины с 12 людьми. Спасателям удалось вызволить их из снежного плена и отвезти в безопасное место. Транскам расчищают.

А на Военно-Грузинской дороге сейчас ограничено движение большегрузов, уточнили в республиканском спасательном ведомстве. По данным ФКУ Упрдор "Кавказ", эту трассу полностью закрыли вечером пятого января из-за неблагоприятной погоды на территории Грузии. Однако вчера ее открыли для легковушек.

Сейчас со стороны Грузии ведется расчистка дорожного полотна, открытия движения на российской стороне ожидает около сотни грузовиков. Для водителей работают пункты обогрева.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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