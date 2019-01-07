ФК "Краснодар" пополнит ряды еще одним шведом

Футбольный клуб "Краснодар" договорился о переходе в стан "быков" полузащитника сборной Швеции Кристоффера Олссона.

Сейчас игрок выступает за шведский клуб АИК (в его составе стал чемпионом страны), за который он в 2017-2018 годах в 76 матчах забил девять голов.

Ранее Олссон защищал цвета датского "Мидтьюлланда" и лондонского "Арсенала" (правда, за главную команду "канониров" полузащитник сыграл только один раз, выйдя на замену и реализовав пенальти).

Также Кристоффер был задействован в юношеской и молодежной сборных Швеции, а с 2017 года - в основной, за которую провел пять матчей и отметился одной голевой передачей.

Как сказано на сайте ФК "Краснодар", 23-летний футболист прибудет на сбор "горожан" в Испании для подписания долгосрочного контракта. После он начнет готовится с "быками" ко второй части сезона 2018/2019 годов.