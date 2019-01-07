Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах

МЧС по Республике Крым предупредило жителей полуострова о сильных снегопадах, которые пройдут до конца суток из-за черноморского циклона.

По данным "Крымского управления по гидрометеорологии" в ближайшие два-три часа и до конца дня в Крыму пройдет сильный мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными. Также прогнозируются сильный гололед и изморозевые отложения, туман, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью минус 4 - 6, днем минус 1 - 3 градуса.

В среду и четверг, 8 и 9 января, интенсивность осадков постепенно уменьшится, температура воздуха останется в таких же границах.

Также МЧС напоминает, что автодорога через Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта. Это связано с опасностью схода лавин в районе горы Ай-Петри.