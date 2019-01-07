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07.01.2019 09:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

МЧС по Республике Крым предупредило жителей полуострова о сильных снегопадах, которые пройдут до конца суток из-за черноморского циклона.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри из-за угрозы схода лавин

По данным "Крымского управления по гидрометеорологии" в ближайшие два-три часа и до конца дня в Крыму пройдет сильный мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными. Также прогнозируются сильный гололед и изморозевые отложения, туман, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью минус 4 - 6, днем минус 1 - 3 градуса.

В среду и четверг, 8 и 9 января, интенсивность осадков постепенно уменьшится, температура воздуха останется в таких же границах.

Также МЧС напоминает, что автодорога через Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта. Это связано с опасностью схода лавин в районе горы Ай-Петри.

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