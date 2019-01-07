С набережной Новороссийска украли девять 200-килограммовых шаров

В городе-герое Краснодарского края необычный случай вандализма зафиксировали на набережной - неизвестные украли девять 200-килограммовых шаров, относящихся к малым архитектурным формам.

Как сообщили в пресс-службе администрации приморского города, по одной из версий, хулиганы попросту укатили шары и сбросили их в Черное море. Заявление в полицию муниципалитет уже подал, сейчас изучается видео с местных камер. Также будет установлен ущерб, причиненный вандалами.

Кроме того, городское управление ГО и ЧС в срочном порядке обследует дно моря.

"С хулиганством нужно бороться. Это криминал", - заявил глава Новороссийска Игорь Дяченко, призвавший квалифицировать данное правонарушение как уголовное преступление.