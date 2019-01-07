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07.01.2019 15:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С набережной Новороссийска украли девять 200-килограммовых шаров

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В городе-герое Краснодарского края необычный случай вандализма зафиксировали на набережной - неизвестные украли девять 200-килограммовых шаров, относящихся к малым архитектурным формам.

Фото: Пресс-служба администрации Коктебеля
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Как сообщили в пресс-службе администрации приморского города, по одной из версий, хулиганы попросту укатили шары и сбросили их в Черное море. Заявление в полицию муниципалитет уже подал, сейчас изучается видео с местных камер. Также будет установлен ущерб, причиненный вандалами.

Кроме того, городское управление ГО и ЧС в срочном порядке обследует дно моря.

"С хулиганством нужно бороться. Это криминал", - заявил глава Новороссийска Игорь Дяченко, призвавший квалифицировать данное правонарушение как уголовное преступление.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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