Никитин показал лучший результат сезона в мире в беге на 3000 м

В Екатеринбурге стартовали традиционные ежегодные легкоатлетические Рождественские старты. В беге на 3000 метров Владимир Никитин победил, показав лучший результат сезона в мире.

Никитин преодолел дистанцию за 7:46,46 секунды - он побил достижение британца Сола Свини, которое продержалось всего три дня. 4 января в Глазго Свини пробежал три километра за 7:56,78 секунды.

Соревнования в Екатеринбурге начались с бега на 60 метров с барьерами. Первым победителем нынешних Рождественских стартов стал Константин Шабанов с результатом 7,74 секунды.