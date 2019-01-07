В Челябинске проверят сообщения о нападении волка на ребенка

В Челябинске полиция начала проверку сообщений о нападении волка на ребенка в парке имени Гагарина.

Видео нападения появилось накануне в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах, снятых в парке имени Гагарина, видно, как волк крепко держит ребенка за ногу, а находящиеся рядом люди, вероятно, хозяин животного и мать пострадавшего, его оттаскивают.

- По данному факту обращения в полицию пока не поступали, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Однако по публикациям в СМИ организована проверка.

Стоит отметить, что волк в центральном парке города уже не раз попадал на видео очевидцев. В конце прошлого года владелец животного пояснил, что занимается профессиональным разведением волков, которые становятся полностью домашними только в пятом поколении.

Волк Воланд, с которым он ежедневно гуляет по парку, именно такой - одомашненный. По словам хозяина его обожают дети, а он в свою очередь терпеливо сносит их внимание - попытки погладить и сделать селфи. Однако на сей раз, видимо, что-то пошло не так.