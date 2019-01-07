Рождественские праздничные мероприятия прошли в России без нарушений

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в ночь на 7 января в торжественных богослужениях, посвященных празднику Рождества Христова, по всей стране приняли участие свыше 2,6 миллиона человек. Эти мероприятия прошли более чем в 5,8 тыс. населенных пунктов России.

- Правопорядок на рождественских мероприятиях обеспечивали 44,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований, - уточнила Ирина Волк.

По ее словам, места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям, осуществляли представители Госавтоинспекции. "Принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не допущено", - добавила официальный представитель МВД России.