Скарлетт Йоханссон пожаловалась, что ее потрогал за грудь гей

На волне возмутительного снижения общественного накала вокруг движения #MeToo и всё более и более вялого реагирования на былые притеснения женщин в индустрии развлечений кстати всплыла история из 2006 года, в которой оказалась замешана грудь Скарлетт Йоханссон. Пишет об этом THR.

Сообщается: инцидент имел место в Беверли-Хиллз на красной ковровой дорожке вручения премии "Золотой глобус". Йоханссон тогда был 21 год, а ведущему, видному дизайнеру одежды и актеру Айзеку Мизрахи, - 44 года.

Задав ряд достаточно фривольных, если не сказать похабных, вопросов актрисам Тери Хэтчер, Кире Найтли и Еве Лонгрии, Мизрахи добрался и до Йоханссон, только что снявшейся у Вуди Аллена в картине "Матч-пойнт", заинтересовавшись ее нарядом. А именно: на актрисе в тот вечер было "красное платье от Валентино с V-образным вырезом на бретелях". И Мизрахи, тоже, к слову, несколько раз снимавшийся у Аллена, захотел узнать, есть ли под ним бюстгальтер.

"Все встроено, - сказала ему Йоханссон. - Это стиль Валентино". Но Мизрахи объяснением не утешился и, потянувшись, фамильярно "крепко сжал" левое достоинство актрисы.

Она отпрянула. Позже ужасно переживая, что весь этот страх происходил в прямо эфире. "Боже, поверить не могу!", - причитала Скарлетт.

В результате дизайнер, являющийся, если что, открытым геем и уже долгие годы "живущий в браке" с одним мужчиной, вынужден был извиниться, лаконично сказав: "Простите, если кого обидел".

Помимо фильмов Аллена "Голливудский финал", "Мелкие мошенники" и "Знаменитость", Мизрахи снялся в "Сексе в большом городе", "Дурнушке", "Третьем лишнем". А среди его клиентов - Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Сельма Блэр, Джулия Робертс и Натали Портман.