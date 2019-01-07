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07.01.2019 12:50
Рубрика: Спорт

Теннисист Медведев снялся с турнира в Сиднее

Текст: Данила Жиляев

Россиянин Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Сиднее. Об этом сообщается в официальном Twitter соревнований.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Спортсмен аргументировал такое решение усталостью и необходимостью подготовиться к Australian Open. Накануне он играл в финале турнира в Брисбене, где уступил японцу Кею Нисикори.

"Я разочарован тем, что не выступлю в Сиднее, но в Брисбене была очень непростая неделя. Сейчас мне нужно пару дней на восстановление и подготовку к Australian Open, - сказал Медведев. - Свой первый титул я выиграл именно в Сиднее, с нетерпением жду возвращения туда".

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