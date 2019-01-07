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07.01.2019 16:14
Рубрика: Спорт

Уэйн Руни был арестован за скандальное поведение в нетрезвом виде

Текст: Данила Жиляев
Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo
Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo

Футболист американского "Ди Си Юнайтед", бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни арестован в аэропорту Вашингтона за скандальное поведение в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni
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Источник отмечает, что инцидент произошел еще 16 декабря, однако известно о нем стало лишь сегодня. Руни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прилюдно нецензурно ругался, за что был взят под стражу. Отмечается, что его отпустили под подписку о невыезде, а также обязали выплатить штраф в размере 116 долларов.

Представитель футболиста пояснил поведение Руни. Дело в том, что англичанин принял снотворное вместе с алкоголем, что - неудивительно, надо отметить, - повлияло на его представление, где и в какой ситуации он находится.

"Уэйн во время полета принял снотворное, которое ему прописал врач. Но при этом он употребил алкоголь и по прибытии был дезориентирован, - сказал представитель Руни. - Уэйн хотел бы выразить признательность всем участникам событий за понимание, с которым они отнеслись к ситуации. Дальнейших комментариев не последует".

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