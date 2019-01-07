Умер участник легендарной группы The Hollies Эрик Хэйдок

Эрик Хэйдок, "оригинальный" бас-гитарист легендарнейшей манчестерской бит-группы The Hollies, скончался 5 января в возрасте 75 лет в своем доме. Причиной смерти музыканта названа тяжелая и продолжительная болезнь - без конкретизации.

Информация об уходе Эрика появилась на официальных сетевых ресурсах группы.

"Скорбим: Эрик мирно скончался в своем доме. В начале шестидесятых он был одним из лучших басистов планете", - написал в некрологе барабанщик коллектива Бобби Эллиотт. Вспомнив, какими они были тогда молодцами и добавив, что он до сих пор не устал восхищаться мастерством Хэйдока по части владения инструментом.

The Hollies собрались в 62-м, вскоре став значительным представителем т.н. British Invasion - "британского вторжения". По легенде, коллектив назвался в честь Бадди Холли, но участники группы это настойчиво отрицают.

Организовали ВИА школьные друзья Аллан Кларк и Грэхем Нэш. В 1968-м Нэш покинул The Hollies, уехал в США и влился в состав следующей легенды - супергруппы Crosby, Stills, Nash & Young. Тогда как Кларк начал сольную карьеру.

Композиции The Hollies, начиная с середины шестидесятых, звучат в десятках фильмов и сериалов - от "Клана Сопрано" и "Девственниц-самоубийц" до Lost и "Черепашек-ниндзя".

Эрик Хэйдок (Эрик Джон Хэддок) родился 3 февраля 1943 года. Играл в The Hollies с декабря 1962-го до июля 1966-го. Был одним из первых британских музыкантов, использовавших шестиструнный бас Fender Bass VI. И хотя именно как к басисту к нему никогда не было вопросов, в 1966-м Эрика все же заменили на Берни Калверта - в результате некоторых организационных разногласий.

15 марта 2010 года Хэйдок был введен в Зал славы рок-н-ролла.