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07.01.2019,  
11:00
Текст:  Руслан Мельников

В Сети появились фото большого десантного корабля США в Черном море

В интернете появились снимки американского большого десантного корабля Fort McHenry, который входит в черноморскую акваторию.

На фото, размещенных в Twitter, военный корабль США показан на фоне городских огней. Как сказано в пояснении к снимкам, USS Fort McHenry прошел через Стамбул.

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости
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Fort McHenry относится к кораблям класса Whidbey Island. Он был назван в честь форта Мак-Генри в Балтиморе. Корабль заложен 1983 году и введен в эксплуатацию в 1987 году.

Скорость корабля составляет более 20 узлов или около 37 километров в час. На вооружении Fort McHenry имеются пушки Mk38, ракетные установки, пулеметы и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx.

Напомним, ранее стало известно, что корабль в сопровождении турецкого катера береговой охраны прошел через пролив Босфор.

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