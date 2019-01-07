В Сети появились фото большого десантного корабля США в Черном море

В интернете появились снимки американского большого десантного корабля Fort McHenry, который входит в черноморскую акваторию.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.

На фото, размещенных в Twitter, военный корабль США показан на фоне городских огней. Как сказано в пояснении к снимкам, USS Fort McHenry прошел через Стамбул.

Fort McHenry относится к кораблям класса Whidbey Island. Он был назван в честь форта Мак-Генри в Балтиморе. Корабль заложен 1983 году и введен в эксплуатацию в 1987 году.

Скорость корабля составляет более 20 узлов или около 37 километров в час. На вооружении Fort McHenry имеются пушки Mk38, ракетные установки, пулеметы и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx.

Напомним, ранее стало известно, что корабль в сопровождении турецкого катера береговой охраны прошел через пролив Босфор.