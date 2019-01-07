В Сиднее найдена мертвой актриса и супермодель Аннализа Браакензик

Труп австралийской актрисы и топ-модели Аннализы Браакензик был обнаружен в воскресенье днем в ее квартире в пригороде Сиднея. Как сообщает News.com.au, в правоохранительные органы обратились друзья и родственники артистки после того, как она на протяжении нескольких дней не выходила на связь и не отвечала на звонки.

После чего спасатели и медики проникли в квартиру 46-летней женщины, найдя ее бездыханной.

По данным ресурса, рассматривается версия самоубийства - модель, и ранее годами не выходившая из депрессии, тяжело переживала развод с супругом, биржевым маклером, случившийся весной 2018 года - после шестнадцати лет брака. При этом, по словам близких, Аннализа успешно скрывала от окружающих, насколько ей плохо - друзья покойной рассказывают, что искренне поверили, что жизнь актрисы начала выправляеться и она смотрит вперед с оптимизмом.

So sad and gutted to hear about the passing of Annalise Braakensiek, she was an amazing person. I will always cherish the great memories we had on the set of Fat Pizza and on tour. God rest your soul Annalise 😔 pic.twitter.com/2BBXJhLGiZ — Rob Shehadie (@robshehadie) January 6, 2019

Аннализа Браакензик родилась 9 декабря 1972 года в Сиднее. На пике карьеры украшала обложки журналов Cosmopolitan и Maxim. Занималась дизайном ювелирных изделий и нижнего белья.

В 1997-м дебютировала на экране - в популярной многосерийной мелодраме "Школа разбитых сердец". Снялась в фильмах и сериалах "Домой и в путь", "Двадцать к одному", "Сыщик 101", "Пицца", "33 несчастья".