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В Сиднее найдена мертвой актриса и супермодель Аннализа Браакензик

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    07.01.2019, 18:05
Текст:   Олег Усков

Труп австралийской актрисы и топ-модели Аннализы Браакензик был обнаружен в воскресенье днем в ее квартире в пригороде Сиднея. Как сообщает News.com.au, в правоохранительные органы обратились друзья и родственники артистки после того, как она на протяжении нескольких дней не выходила на связь и не отвечала на звонки.

После чего спасатели и медики проникли в квартиру 46-летней женщины, найдя ее бездыханной.

По данным ресурса, рассматривается версия самоубийства - модель, и ранее годами не выходившая из депрессии, тяжело переживала развод с супругом, биржевым маклером, случившийся весной 2018 года - после шестнадцати лет брака. При этом, по словам близких, Аннализа успешно скрывала от окружающих, насколько ей плохо - друзья покойной рассказывают, что искренне поверили, что жизнь актрисы начала выправляеться и она смотрит вперед с оптимизмом.

Аннализа Браакензик родилась 9 декабря 1972 года в Сиднее. На пике карьеры украшала обложки журналов Cosmopolitan и Maxim. Занималась дизайном ювелирных изделий и нижнего белья.

В 1997-м дебютировала на экране - в популярной многосерийной мелодраме "Школа разбитых сердец". Снялась в фильмах и сериалах "Домой и в путь", "Двадцать к одному", "Сыщик 101", "Пицца", "33 несчастья".

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