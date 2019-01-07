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07.01.2019,  
17:31
Текст:  Руслан Мельников

В США испытали "пневмобазуку"

Американские военные провели испытание необычного оружия, предназначенного для борьбы с небольшими гражданскими дронами. Его уже окрестили "пневмобазукой", поскольку для выстрела используется сжатый воздух из баллона.
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Как сообщает Warspot, речь идет о внушительной на вид десятикилограммовой "пушке" SkyWall100, которую можно было увидеть во время учений НАТО NNTEX-18C. "Пневмобазуку" использовали морские пехотинцы США на базе Квантико.

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости
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Как утверждает компания-производитель OpenWorks Engineering, SkyWall100 перехватывает дроны на высоте до 100 метров. При этом отмечается "минимальный побочный эффект".

Прицел, имеющий, кстати, функцию ночного видения, рассчитывает траекторию полета снаряда и программирует его на противодроновое срабатывание в нужной точке. Для "пневмобазуки" могут использоваться боеприпасы различных видов: учебные снаряды, снаряды с сеткой или парашютом, а также воздействующие на цель электромагнитным импульсом.

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