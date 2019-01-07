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Вышел трейлер арктического триллера с Мадсом Миккельсеном

Новости
    07.01.2019, 18:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Более двух минуть искреннего сопереживания и вздрагиваний: на YouTube опубликован новый трейлер приключенческо-драматического исландского триллера "Затерянные во льдах" (Arctic). Суть очередной, на этот раз - вольной, экранизации притчи Виктора Астафьева "Сон о белых горах".

Режиссер и сценарист - Джо Пенна, получивший за эту свою работу номинацию в Канне. Главные роли - у Мадса "Ганнибала" Миккельсена и по большей части статичной Марии Тельмы Смарадоттир (сериал "Заключенные").

В арктической пустыне, ледяной, снежной, оторванной от мира, где температура воздуха может опускаться до минус семидесяти, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь.

"Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице с которой его свела судьба. Двое на краю земли - их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание", - нагнетает синопсис. Меж тем как картинка убеждает, что краткий пересказ сюжета не врет.

Российская премьера - 21 февраля.

Астафьевская мелодрама Владимира Фетина с Михаилом Кононовым и Светланой Смехновой-Благоевич "Таежная повесть" вышла в 1979-м. В ней промысловик Аким находит зимой посреди тайги в своей избушке девушку Элю, которую спасает и выхаживает. А когда понимает, что она не доживет до вертолета, который прилетит за ним лишь через несколько месяцев, принимает опасное решение двигаться к людям через тайгу пешком.

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