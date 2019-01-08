Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни

В возрасте 81 года скончался актер и режиссер Юрий Кушнерев. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

"6 января 2019 года на 82-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, продюсера Юрия Сергеевича Кушнерева", - говорится в сообщении.

Прощание состоится в четверг, 10 января, в Ритуальном зале ЦКБ.

В 1972 году Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. С 1968 года - ассистент и второй режиссер, затем - режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм", с 1986 года - ее директор.

Кушнерев режиссер-постановщик фильмов "Комедия давно минувших дней" и "Мой любимый клоун". С 1986 года - продюсер свыше 40 лент ("Ребро Адама", "Сукины дети", "Чокнутые", "Настя", "Орел и решка", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и других).