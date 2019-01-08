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08.01.2019 16:23
Рубрика: Общество

Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами

В московском Театре на Таганке завершилась церемония прощания с актером Иваном Бортником. Поклонники и коллеги народного артиста России проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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В театре, в котором актер служил большую часть своей жизни, собралось более двухсот людей, соболезнования принимала вдова артиста. Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.

После завершения гражданской панихиды артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, Иван Бортник ушел из жизни 4 января в возрасте 79 лет. Миллионам россиян актер запомнился по ярким ролям в картинах "Родня", "Мусульманин", "Зеркало для героя", "Иван да Марья", "Объяснение в любви", сериале "Место встречи изменить нельзя". В 2000 году Иван Бортник был удостоен звания народного артиста России.

Общество Утраты
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