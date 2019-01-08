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08.01.2019,  
12:05
Текст:  Антон Валагин

Дальность полета ракеты "Калибр" увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.

- Создание новейшей высокоточной КР "Калибр-М" корабельного базирования находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны. Разработка "Калибра-М" включена в госпрограмму вооружений до 2027 года,  ракета должна быть передана флоту до конца действия программы, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Новое оружие будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как вдвое большей дальностью стрельбы, так и размерами.

- Ракета будет существенно больше, вес боевой части приближается к тонне. "Калибр-М" предназначен для уничтожения объектов на суше и может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью, - продолжил собеседник агентства. Оснащать новыми ракетами планируется подлодки и крупные надводные корабли, начиная с фрегата.

На вооружении ВМФ России стоит ракета 3М-14 "Калибр". Дальность ее полета на дозвуковой скорости составляет порядка двух тысяч километров, масса боевой части 500 килограммов. Эти ракеты применялись ВМФ России для ударов по террористам в Сирии. "Калибрами" серийно оснащаются новые российские фрегаты, корветы, атомные и неатомные подлодки.

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