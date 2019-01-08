Кайл и Киан не согласились возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл отказался от предложения возглавить Пентагон. До него предложение стать во главе оборонного ведомства отверг генерал армии США в отставке Джек Кин, который часто консультирует президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Кин уже отклонял подобное предложение в 2016 году, отмечает газета Politico. Издание не сообщило причины отказов.

Напомним, прежний министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с Трампом по поводу вывода войск из Сирии. Позже Пентагон покинули еще несколько сотрудников.

Пост шефа Пентагона до сих пор остается вакантным. Между тем эта должность является одной из самых престижных в администрации США, поэтому данные отказы трудно объяснить. К тому же глава Пентагона входит в президентский кабинет.

Джеймс Мэттис попросил освободить его от должности в личном письме, которое он адресовал американскому лидеру. "У вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими", - говорилось в послании. Он проработал в качестве министра обороны последние два года.

Американский лидер после отставки Мэттиса заявил, что назовет имя нового министра обороны США в самое ближайшее время.