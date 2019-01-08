Премьер-министра Испании раскритиковали за сокрытие стоимости поездок

Данные о поездках главы испанского правительства засекречены. Согласно закону, принятому еще в 1968 году при Франсиско Франко, сведения обо всех перемещениях главы правительства, как официальных, так и частных, а также об их стоимости не подлежат разглашению. Если первая часть, связанная с безопасностью первого лица, не вызывает ни у кого сомнения, то закрытие доступа к финансовой информации вызывает у испанцев возмущение. Тем более что нынешний премьер Педро Санчес в своей предвыборной программе обещал разобраться с этим вопросом, но так и не сделал этого.

По словам профессора права из Университета Кадиса Эмилио Гишота, "раскрытие данных о передвижениях и планах защиты главы правительства могут поставить под угрозу безопасность и оборону всего государства". Однако, по его мнению, это не должно распространяться на счета за поездки. Если сообщается только общий бюджет, не разбитый на отдельные статьи, из этой суммы невозможно извлечь информацию, использование которой может угрожать жизни премьер-министра.

"Необходимо отдать предпочтение прозрачности, - продолжает профессор права из Университета Валенсии Хуан Местре. - Стоимость аренды самолета никак не относится к сфере безопасности, тем более что подобная информация должна раскрываться уже после того, как поездка совершена".

Об обещании Санчеса разобраться с этим вопрос вспомнили после того, как летом он слетал в город Беникассим на концерт своей любимой группы. Полгода журналисты различных СМИ пытались выяснить, во сколько это обошлось государству. И лишь недавно правительство ответило на официальный запрос члена городского совета Валенсии от Народной партии (главного конкурента Испанской социалистической рабочей партии на политической арене пиренейского королевства) Луиса Салома: 283 евро. Сокрытие этой в общем-то небольшой суммы дало возможность консерваторам обрушиться с критикой на Санчеса, хотя когда у власти был представитель Народной партии Мариано Рахой, подобные сведения также были засекречены. Вот только в отличие от него социалист обещал сделать прозрачными расходы всех госслужащих, в том числе касающиеся поездок, осуществляемых за госсчет.