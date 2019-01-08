Сергей Собянин: 10,6 миллиона человек посетили новогодние гуляния в Москве

Время подводить итоги праздников, написал на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. И привел цифру: с 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 млн человек.

"Больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, на ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной", - отметил мэр.