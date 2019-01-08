Синоптики предупредили москвичей об ухудшении самочувствия

Атмосферное давление в Москве и области сегодня снижено, сообщает сайт "Метеоновости". По прогнозам синоптиков, его показатели к вечеру упадут до 743 миллиметров ртутного столба. А это значит, что жители столичного региона, страдающие метеозависимостью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут почувствовать себя плохо.

Особенно внимательными надо быть тем, кто склонен к мигреням и пониженному артериальному давлению, рассказали "РГ" в центре погоды "Фобос". У таких людей могут наблюдаться слабость, сонливость, головные боли - им, по возможности, лучше не выходить на улицу. Тем более что уже к завтрашнему дню атмосферное давление начнет возвращаться к норме.

Метеорологи также прогнозируют, что грядущая ночь с 8 на 9 января станет самой холодной с начала наступившего года - температура в столице упадет до минус 16-18 градусов, по области - до минус 22.