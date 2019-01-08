"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник"

ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.

- Завершается передача конструкторской документации на Казанский авиазавод, строительство начнется в ближайшие месяцы, - рассказал "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

Работы над перспективным дальним бомбардировщиком-ракетоносцем "Туполев" по контракту с Минобороны ведет с 2009 года. Проект носит шифр "Посланник". Это дозвуковой реактивный самолет, выполненный по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий. ПАК ДА призван заменить всю линейку самолетов дальней авиации: Ту-22, Ту-95 и Ту-160, - за счет большого арсенала высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет. Первый полет ПАК ДА может состояться в 2025-2026 годах.