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08.01.2019,  
16:53
Текст:  Антон Валагин

"Туполев" начнет строительство нового бомбардировщика "Посланник"

ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Завершается передача конструкторской документации на Казанский авиазавод, строительство начнется в ближайшие месяцы, - рассказал "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

Работы над перспективным дальним бомбардировщиком-ракетоносцем "Туполев" по контракту с Минобороны ведет с 2009 года. Проект носит шифр "Посланник". Это дозвуковой реактивный самолет, выполненный по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий. ПАК ДА призван заменить всю линейку самолетов дальней авиации: Ту-22, Ту-95 и Ту-160, - за счет большого арсенала высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет. Первый полет ПАК ДА может состояться в 2025-2026 годах.

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