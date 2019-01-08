Новости

Дальность полета ракеты "Калибр" увеличат вдвое 12:05
Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни 11:44
Якутское "Новогоднее караоке" покорило пользователей Сети 11:44
НАН Беларуси объявила конкурс на получение грантов в 2019 году 11:36
Более 120 большегрузов застряли на границе России с Грузией 11:36
Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили 11:25
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова 11:12
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи 11:09
В Сочи возбудили дело о поджоге шести машин 11:07
Мужчина ранил 20 детей в одной из школ Пекина 10:39
Видео: Игрушечный дрифт-кар привел в восторг фанатов "Безумного Макса" 10:35
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма 10:17
Умер актер из "Криминального чтива" Роберт Рут 10:16
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине 09:56
Экипаж "КамАЗ-мастера" показал лучшее время на старте ралли "Дакара" 09:52
Названа самая дорогая компания в мире 09:30
Пытавшийся "оживить" птицу белый медведь попал на видео 09:29
Трамп выступит с обращением касательно стены на границе с Мексикой 08:45
США заявили о законности пребывания своего корабля в Черном море 06:04
На Курилы доставили Огонь международных игр "Дети Азии" 05:40
Кайл и Киан не согласились возглавить Пентагон 04:45
Владимир Путин рассказал о своем воинском звании 04:11
Волочкова заявила о желании остаться жить на Мальдивах 03:52
Три туриста погибли в Австрии в результате снегопадов 02:04
Пожар произошел в автосервисе в Новой Москве 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 120 большегрузов застряли на границе России с Грузией

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

Количество большегрузных автомобилей, которые не могут проехать по Военно-Грузинской дороге, увеличилось с 90 до 120. Застрявшим дальнобойщикам оказывают помощь сотрудники МЧС.

Пять лавин перекрыли Транскавказскую магистраль

Число застрявших фур возросло всего за сутки, рассказали "РГ" в ГУ МЧС по РСО-Алания. Для большегрузного транспорта дорогу перекрыли 5 января из-за схода лавины. Для тех, кто оказался в пробке, развернули пункт обогрева. Водителям-дальнобойщикам во Владикавказе и на пограничном пункте пропуска "Ларс" предлагают места в гостиницах.

В свою очередь в МЧС настоятельно советуют пересмотреть путь следования всем, кто собирается пересечь российско-грузинскую дорогу и воспользоваться альтернативными маршрутами. В соседнюю страну можно попасть через паромную переправу в Батуми, автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр транзитом через Азербайджан, а также самолетом.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
Владимир Путин рассказал о своем воинском звании
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи
Названа самая дорогая компания в мире
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы