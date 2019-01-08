Более 120 большегрузов застряли на границе России с Грузией

Количество большегрузных автомобилей, которые не могут проехать по Военно-Грузинской дороге, увеличилось с 90 до 120. Застрявшим дальнобойщикам оказывают помощь сотрудники МЧС.

Число застрявших фур возросло всего за сутки, рассказали "РГ" в ГУ МЧС по РСО-Алания. Для большегрузного транспорта дорогу перекрыли 5 января из-за схода лавины. Для тех, кто оказался в пробке, развернули пункт обогрева. Водителям-дальнобойщикам во Владикавказе и на пограничном пункте пропуска "Ларс" предлагают места в гостиницах.

В свою очередь в МЧС настоятельно советуют пересмотреть путь следования всем, кто собирается пересечь российско-грузинскую дорогу и воспользоваться альтернативными маршрутами. В соседнюю страну можно попасть через паромную переправу в Батуми, автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр транзитом через Азербайджан, а также самолетом.