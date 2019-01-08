Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили

Заводские ходовые испытания подводных "Князь Владимир" и "Казань" приостановлены из-за ледовой обстановки на военно-морских полигонах в северных морях.

- Испытания будут продолжены и завершены летом. Это плановая дата. Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Стратегический атомный ракетоносец "Князь Владимир" - четвертая субмарина проекта "Борей" и первая, построенная в модернизированном варианте с улучшениями по шумности, маневренности, удержанию на глубине и управлению оружием. Корабль спущен на воду в 2017 году и завершает цикл заводских испытаний. Осенью 2019 года новый атомоход в ходе испытаний государственных выстрелит баллистической ракетой по полигону на Камчатке и, если все пройдет хорошо, будет передан Северному флоту.

Многоцелевая ударная АПЛ "Казань" - второй корабль типа "Ясень" и тоже модернизированный. Оптимизированы обводы корпуса, установлено новое оборудование, еще более снижена шумность. Лодка построена исключительно из отечественных комплектующих. Ходовые испытания начались осенью 2018 года, служить "Казань" также будет на Северном флоте.

Оба корабля построены и тестируются на Севмаше.