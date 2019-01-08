На Дону три человека погибли при пожаре в бесхозном строении

Три человека сгорели при пожаре одноэтажного бесхозного строения в поселке Койсуг Азовского района Ростовской области, в восьми километрах от донской столицы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 01:52. Менее чем за 25 минут пожарные прибыли на место и ликвидировали пламя. Однако спасти людей не удалось.

Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить причину пожара и установить личности погибших. Одна из наиболее вероятных причин - неосторожное обращение с огнем или пиротехникой.