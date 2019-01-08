Новости

Дальность полета ракеты "Калибр" увеличат вдвое 12:05
Актер и режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни 11:44
Якутское "Новогоднее караоке" покорило пользователей Сети 11:44
НАН Беларуси объявила конкурс на получение грантов в 2019 году 11:36
Более 120 большегрузов застряли на границе России с Грузией 11:36
Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили 11:25
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова 11:12
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи 11:09
В Сочи возбудили дело о поджоге шести машин 11:07
Мужчина ранил 20 детей в одной из школ Пекина 10:39
Видео: Игрушечный дрифт-кар привел в восторг фанатов "Безумного Макса" 10:35
Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма 10:17
Умер актер из "Криминального чтива" Роберт Рут 10:16
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине 09:56
Экипаж "КамАЗ-мастера" показал лучшее время на старте ралли "Дакара" 09:52
Названа самая дорогая компания в мире 09:30
Пытавшийся "оживить" птицу белый медведь попал на видео 09:29
Трамп выступит с обращением касательно стены на границе с Мексикой 08:45
США заявили о законности пребывания своего корабля в Черном море 06:04
На Курилы доставили Огонь международных игр "Дети Азии" 05:40
Кайл и Киан не согласились возглавить Пентагон 04:45
Владимир Путин рассказал о своем воинском звании 04:11
Волочкова заявила о желании остаться жить на Мальдивах 03:52
Три туриста погибли в Австрии в результате снегопадов 02:04
Пожар произошел в автосервисе в Новой Москве 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
08.01.2019 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи возбудили дело о поджоге шести машин

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара, в котором полностью сгорели три автомобиля и еще столько же серьезно пострадали.

В Подмосковье мужчина попытался поджечь больницу

- Были изучены записи видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого в поджоге. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, инцидент произошел в ночь на 6 января во дворе многоквартирного дома по улице Санаторной. По данным регионального управления МЧС РФ, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у берегов Крыма
Владимир Путин рассказал о своем воинском звании
При разборе завалов дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи
Названа самая дорогая компания в мире
Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы