В Сочи возбудили дело о поджоге шести машин

В Сочи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара, в котором полностью сгорели три автомобиля и еще столько же серьезно пострадали.

- Были изучены записи видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого в поджоге. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, инцидент произошел в ночь на 6 января во дворе многоквартирного дома по улице Санаторной. По данным регионального управления МЧС РФ, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.