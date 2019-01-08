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08.01.2019,  
15:34
Текст:  Антон Валагин

Самолет-шпион над Калифорнией сняли на видео

Самолет-шпион U-2 Dragon Lady пролетел над стандионом Санта-Клары в Калфорнии перед футбольным матчем национального чемпионата. Редкое видео стратосферного разведчика, снизившегося до нескольких сотен метров над землей, появилось в Сети.

- U-2 - это довольно крутой выбор, Он может выполнять сюрреалистически медленные крутые подъемы. Я видел это сам: пилот выводит мощные турбовентиляторные двигатели General Electric F-118 на максимум тяги и самолет с тяжким грохотом устремляется в небо, - рассказал военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Полеты боевой авиации часто открывают футбольные матчи в США. Обычно над стадионами летают истребители или штурмовики, замечены стратегический бомбардировщик B-52 и ударные вертолеты, но Dragon Lady в такой роли выступила впервые.

Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2 принят на вооружение в 1957 году. Машина предназначалась для аэрофотосьемки советских военных объектов - в первую очередь аэродромов с ядерными бомбардировщиками. Основная часть полета U-2 происходит на высоте 21 километр - недосягаемой, как считали в США, для средств ПВО.

На рабочей высоте безопасный диапазон скоростей Dragon Lady составляет чуть больше 10 километров в час, что требует от летчиков постоянного внимания. Пилот U-2 полулежит в кабине и не видит взлетную полосу при посадке. Поэтому ему помогает наземная команда, сопровождающая самолет на пикапе.

1 мая 1960 года самолет-разведчик U-2 был сбит над Свердловском первой же ракетой зенитного комплекса С-75. Пилот Гари Пауэрс выпрыгнул с парашютом, был задержан и осужден за шпионаж. Это был последний полет U-2 над СССР.

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