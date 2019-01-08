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08.01.2019 20:27
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Сегодня в Пекине состоялись переговоры между лидерами Китая и Северной Кореи. Одновременно принимающая сторона устроила в честь гостя из КНДР торжественный ужин по случаю его дня рождения. Сегодня Ким Чен Ыну исполнилось 35 лет.

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Напомним, спецпоезд с Ким Чен Ыном, которого сопровождают жена Ли Соль Чжу и ряд представителей высшего руководства КНДР, прибыл в Пекин сегодня утром. По информации Пхеньяна, визит продлится до 10 января. Это уже четвертая поездка Ким Чен Ына в Китай за время его пребывания на посту лидера КНДР.

Общение двух лидеров длилось примерно один час. Подробно о содержании консультаций ни Пекин, ни Пхеньян официально не рассказывают, но, как предположили в Сеуле, были затронуты две темы: приближающийся американо-северокорейский саммит и все связанные с ним вопросы, а также проблематика двустороннего сотрудничества.

Как предположили специалисты, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын ничего лично не согласовывали, так как обо всем уже договорились подчиненные на рабочем уровне, поэтому лидеры завершили переговоры за один час. Ким и Си подтвердили то, что согласовали на рабочем уровне эксперты, обменялись некоторыми фразами и поспешили на торжественный ужин, устроенный китайской стороной в честь приезда Кима. На ужине к Си и Киму присоединились уже их супруги.

Фото: Олег Кирьянов
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В этот раз ужин носил особый характер. Дело в том, что в этом году отмечается 70-летий юбилей со дня установления отношений между КНР и КНДР. Кроме того, сегодня же Ким Чен Ыну исполнилось 35 лет, а потому ужин превратился еще и в своего рода праздничную вечеринку. Как сообщили некоторые источники, китайская сторона постаралась устроить все с особым шиком и торжественностью.

Отметим, что правительство Южной Кореи положительно оценило факт визита Ким Чен Ына в Китай, заявив, что эта поездка будет способствовать полной денуклеаризации на Корейском полуострове, а также поспособствует поддержанию мира и безопасности в регионе.

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