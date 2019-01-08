Таксист из Uber обвиняется в убийстве шести человек в США

Небольшой американский городок Каламазу, что в штате Мичиган, вновь попал на страницы местной прессы. Вновь - потому что о нем стало широко известно три года назад. В этом населенном пункте 20 февраля 2016 года произошло чудовищное преступление: водитель такси Uber 48-летний Джейсон Далтон ни с того, ни с сего открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. В результате шесть человек были убиты, двое тяжело ранены.

Все минувшее с той поры время Далтон упорно не соглашался со следователями, которые предъявляют ему обвинение в столь тяжких преступлениях. Интересная деталь: Далтон постоянно уверял правоохранителей в том, что его, мол, попутала похожая на дьявола иконка в приложении Uber. Дескать, она и руководила его действиями. И сам он будто бы ни причем.

И вот теперь в понедельник шофер-убийца неожиданно признался в содеянном. На очередных длившихся всего 22 минуты слушаниях в суде, как сообщила газета USA Today, обвиняемый заявил, что давно планировал выступить с признанием. Что мешало ему сделать это гораздо раньше, Далтон не уточнил.В озможно, накануне окончательного заседания суда 5 февраля рассчитывал на смягчение приговора. Однако, по словам его адвоката Эусебио Солиса, Далтон этим признанием хочет избавить от судебного процесса своих родных и родных его жертв.

Так или иначе, суд все равно состоится. По оценкам экспертов, Джейсона ждет пожизненное пребывание за решеткой.