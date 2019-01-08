Умер актер из "Криминального чтива" Роберт Рут

На 83-м году жизни скончался американский актер Роберт Рут. Он умер еще 29 декабря в городе Торранс (штат Калифорния).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter, Роберт скончался от осложнений после перенесенной пневмонии. У актера остались трое детей и двое внуков.

За свою карьеру в кино Роберт Рут отметился работами в сериалах "Миссия невыполнима" (1966-1973) и "Чародей" (1973-1974), а также в фильмах "Бешеные псы" (1991), "Криминальное чтиво" (1994) и "Поймай меня, если сможешь" (2002).