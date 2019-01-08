В Германии неизвестные жестоко избили депутата бундестага

В Бремене трое неизвестных в масках жестоко избили депутата бундестага, 66-летнего Франка Магница, который также является руководителем местной организации партии "Альтернатива для Германии". С тяжелыми травмами политик попал в больницу, сообщает телеканал RTL.

По данным полиции, инцидент произошел вблизи городского театра, где Магниц присутствовал на презентации местной газеты. Сначала политика сбили с ног деревянным бруском, а затем били по голове. В бессознательном состоянии пострадавший доставлен в больницу. Его случайно обнаружили возле строительной площадки рабочие.

Полиция по радио и телевидению передала контакты для связи для поиска свидетелей нападения. Правоохранительные органы полагают, что преступление совершено по политическим мотивам.

"Жестокое нападение на депутата бундестага Франка Магница в Бремене подлежит безоговорочному осуждению. Надеемся, что полиции удастся быстро поймать преступников", - написал представитель правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Между тем в Бремене сформирована специальная комиссия в связи с нападением на Магница. К расследованию подключились представители федерального ведомства уголовной полиции.