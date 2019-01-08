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Рубрика: В мире

В Италии на коров надели пальто

Текст: Нива Миракян (Рим)

Резкое снижение температуры, вызванное арктическим циклоном, пагубным образом отражается на стратегическом для Италии сельскохозяйственном секторе. Ради его спасения итальянские фермеры вынужденно прибегают к нестандартным и весьма оригинальным решениям.

Непогода ударила не только по фруктам и овощам, выращиваемым на открытом воздухе, но и серьезным образом отразилась на домашнем скоте. Итальянские коровы, "проживающие" на юге страны, просто-напросто оказались не готовы к арктическим заморозкам. Для того, чтобы спасти их от аномалии местным животноводам приходится надевать на скот согревающие вещи, а также отапливать помещения всеми возможными и доступными способами.

Фото: iStock
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"Фермеры облачают телят в пальто, включают лампы накаливания для их обогрева, нагревают воду в кормушках до 20 градусов по Цельсию, а также кормят скот в усиленном режиме, чтобы обеспечить их дополнительным рационом и необходимыми калориями", - сообщает сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti.

По расчетам Coldiretti, в 2018-м году климатические аномалии нанесли ущерб итальянскому сельскому хозяйству в размере более 1,5 млрд евро. Прогнозировать ситуацию на новый 2019-й год эксперты пока не берутся, но со всей ответственностью утверждают, что под влиянием заморозков на Апеннинах возникнут перебои с поставками так называемых "зимних культур" - капусты, брокколи, савойской капусты и цикория, а также, в связи с увеличившимися расходами на отопление оранжерей и "утепление" скота, неизбежно взлетят цены на другие продукты питания. 

Между тем итальянские синоптики также звучат не слишком оптимистично. Согласно сводкам на ближайшие дни, метеорологическая ситуация на Апеннинах еще больше ухудшится под влиянием нового мощного циклона, надвигающегося на Италию с Северной Европы. 

В мире Европа Италия
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