В мире выросло число владельцев огнестрельного оружия

За прошедший год во многих странах мира стремительно увеличилось число владельцев огнестрельного оружия. Об этом свидетельствует исследование швейцарской организации Small Arms Survey.

Так, по итогам 2017 года количество зарегистрированного стрелкового оружия во всем мире составило 1 млрд - это на 32% больше показателя 2006 года (именно тогда организация в последний раз проводила подобное исследование). При этом львиная доля оружия (85%) - на руках у гражданского населения, на долю военных приходится всего 133 млн (13%), у сотрудников правоохранительных органов - 23 млн (2%).

Отмечается, что больше всего стрелкового оружия находится у гражданского населения США (393,3 млн единиц). Второе место у Индии - 71,1 млн, замыкает тройку лидеров Китай, на гражданское население которого приходится 49,7 млн.

Россия располагается на пятом месте рейтинга с показателе 17,6 млн единиц оружия.

Значительно выросло количество огнестрельного оружия в Германии (8 место в рейтинге). "Число немцев, которые имеют право носить стрелковое оружие, такое как сигнальные и газовые пистолеты, которые можно легко переделать на огнестрельное оружие, удвоилось после волны насилия в канун Нового 2015 года", - говорится в сообщении Small Arms Survey.

в Бельгии также было зарегистрировано аналогичное увеличение числа заявок на получение разрешений на огнестрельное оружие.

Среди 25 стран с наибольшим числом оружия на руках гражданского населения также числятся Йемен (14,9 млн), Франция (12,7 млн), Ирак (7,6 млн), Венесуэла (5,9 млн), Колумбия (5 млн), Украина (4,4 млн) и Афганистан (4,3 млн).