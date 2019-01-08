Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.01.2019,  
09:41
Текст:  Руслан Мельников

Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы

Российская военная полиция приступила к патрулированию в районе города Манбидж, который расположен в сирийской провинции Алеппо возле турецкой границы.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Юсупа Маматова, патрулирование проводится для того, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне, а также контролировать положение и перемещение вооруженных формирований.

Фото: YouTube
Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки по Дамаску

Российские военные полицейские проехали несколько десятков километров по первому маршруту патрулирования возле Манбиджа через города Мельмиран, Аджами, Еланлы и Елибафар. Но, как отметил собеседник агентства, маршруты патрулирования будут меняться.

Местные жители уже сообщают российским патрулям об оружейных схронах и неразорвавшихся боеприпасах, оставшихся в этих местах после боевиков.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Сирия
Комплексы "Панцирь-С1" отразили израильскую ракетную атаку в Сирии 26.12.2018
ЗРК "Тор-М2" хорошо показал себя в Сирии 26.12.2018