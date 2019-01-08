Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию Сирии у границы

Российская военная полиция приступила к патрулированию в районе города Манбидж, который расположен в сирийской провинции Алеппо возле турецкой границы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Юсупа Маматова, патрулирование проводится для того, чтобы обеспечить безопасность в этой зоне, а также контролировать положение и перемещение вооруженных формирований.

Российские военные полицейские проехали несколько десятков километров по первому маршруту патрулирования возле Манбиджа через города Мельмиран, Аджами, Еланлы и Елибафар. Но, как отметил собеседник агентства, маршруты патрулирования будут меняться.

Местные жители уже сообщают российским патрулям об оружейных схронах и неразорвавшихся боеприпасах, оставшихся в этих местах после боевиков.