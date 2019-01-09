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09.01.2019 15:19
Рубрика: В мире

Более 60 процентов испанцев живут с родителями до 30 лет

Текст: Юрий Когалов

Почти две трети испанцев в возрасте до 30 лет продолжают жить вместе со своими родителями. И связано это не с крепкими семейными узами, а лишь с отсутствием финансовой возможности поселиться отдельно от них. И за последние 10 лет ситуация лишь ухудшилась.

Фото: iStock
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Согласно данным Национального института статистики, если в 2009 году 44 процента испанцев в возрасте от 25 до 29 лет жили отдельно, то сегодня этот показатель составляет 38 процентов. Кризис 2008 года нанес по экономике королевства настолько сильный удар, что страна до сих пор не может прийти в себя. Безработица среди молодежи составляет 29 процентов, а из тех, кто трудоустроен, большинство работают по временным контрактам (на несколько месяцев), получая при этом небольшую зарплату. Аренда жилья, наоборот, значительно выросла в последние годы. Испания стала одной из самых привлекательных для туристов стран, и сегодня  владельцы недвижимости предпочитают сдавать свои дома и квартиры отдыхающим по довольно высоким ценам. Соответственно выросла рента и для местных жителей.

Впрочем, есть еще несколько факторов. Испанцы, согласно последним исследованиям, заняли первое место в мире среди долгожителей, старшее поколение продолжает работать и обеспечивать своих детей. В таких условиях молодежь и не стремится покинуть родительское гнездо (собственно, до этого момента она и считается молодежью). Больше внимания уделяется образованию. Так, до 80 процентов заканчивают школу только в 18 лет, до 22 учатся на бакалавра, а 44 процента потом получают еще и диплом магистра. И лишь после этого начинают искать работу, которая поначалу редко хорошо оплачивается. Вот и сидят они на шее родителей в среднем до 30 лет.

Аналогичная ситуация сложилась и в других южных европейских странах: Греции, Италии, Румынии, Болгарии. Там тоже более 60 процентов молодежи никак не могут покинуть родительский дом.

Фото: Пресс-служба главы Дербента
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И это при том, что в целом по Европе этот показатель за последние 10 лет снизился с 43 до 41 процента. В основном благодаря северным странам. Например, в Дании к 30 годам уже 95 процентов населения живут самостоятельно. В Швеции и Финляндии этот показатель также превышает 90 процентов (эмансипация происходит в среднем в 20 лет). В Нидерландах, Люксембурге, Германии, Австрии и Франции - 70-80 процентов. Самостоятельно молодые люди тут начинают жить обычно уже к 25 годам. В основном снимают жилье, хотя в ФРГ около 13 процентов молодежи имеют собственные дома.

В Британии с родителями продолжают жить около четверти молодых людей. Связано это не только с высокими ценами на недвижимость, но и с необходимостью оплачивать довольно дорогостоящее обучение в вузе (или расплачиваться за взятый ранее на эти цели кредит).

В мире Европа Испания Общество Семья и дети
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