Британия пожаловалась на нехватку боеприпасов

Великобритании не хватает вооружения и боеприпасов "для противостояния крупным противникам", заявил министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. Причем самостоятельно страна этот вопрос решить пока не может, требуются дополнительные консультации с США.

Как пишет портал "Военное обозрение", беспокойство британских властей вызывает нехватка ракет, по этому поводу ведутся переговоры с главным союзником - США, туда отправили директора по стратегическому планированию минобороны Уильяма Джессета.

По его словам, в первую очередь упор надо делать на эффективном использовании уже имеющейся военной инфраструктуры, потому что возможности резко увеличить финансирование нет. Планируется разработать некий документ, который определит нормы использования вооружений, снаряжения, боеприпасов военнослужащими британской армии.

Еще одна проблема связана с брекситом. Резкая смена валютных курсов мешает исполнять обязательства по ранее заключенным контрактам с американскими компаниями, и это тоже добавляет головной боли британскому военному ведомству.