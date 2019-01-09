Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.01.2019,  
11:17
Текст:  Алексей Иванов

Британия пожаловалась на нехватку боеприпасов

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Великобритании не хватает вооружения и боеприпасов "для противостояния крупным противникам", заявил министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. Причем самостоятельно страна этот вопрос решить пока не может, требуются дополнительные консультации с США.

Фото: Mark J. Rebilas/wikimedia.org
Япония купит остров для учений палубной авиации США

Как пишет портал "Военное обозрение", беспокойство британских властей вызывает нехватка ракет, по этому поводу ведутся переговоры с главным союзником - США, туда отправили директора по стратегическому планированию минобороны Уильяма Джессета.

По его словам, в первую очередь упор надо делать на эффективном использовании уже имеющейся военной инфраструктуры, потому что возможности резко увеличить финансирование нет. Планируется разработать некий документ, который определит нормы использования вооружений, снаряжения, боеприпасов военнослужащими британской армии.

Еще одна проблема связана с брекситом. Резкая смена валютных курсов мешает исполнять обязательства по ранее заключенным контрактам с американскими компаниями, и это тоже добавляет головной боли британскому военному ведомству.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Дальность полета ракеты "Калибр" увеличат вдвое 08.01.2019
Ракетчиков в Крыму подняли по тревоге 06.01.2019
Сухопутные войска полностью перевооружатся на "Искандер-М" в 2019 году 01.01.2019
Великобритания
Британский разведывательный корабль вошел в Черное море 18.12.2018
Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца 30.11.2018
боеприпасы
Высокоточные пули основных российских калибров появятся в 2019 году 26.12.2018
Т-80 доработали под урановые снаряды 20.12.2018