Для военных создают боевую экипировку "Ратник-3"

Продолжается работа над созданием боевой экипировки "Ратник" третьего поколения. Поставки этого комплекта в армию, по словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, могут начаться в 2023 году.

В Министерстве обороны России сообщили, что "Ратник-3" хотят интегрировать с портативными роботизированными комплексами и беспилотными летательными комплексами. Это, по мнению генералов, повысит осведомленность офицеров и солдат на поле боя.

- На наш взгляд, главная задача микророботов будет заключаться в значительном снижении рисков для военнослужащих. Бывает, что выполнение той или иной боевой задачи находится за пределами человеческих возможностей, либо напрямую угрожает жизни и здоровью бойца. В этих условиях микророботы обязательно должны заменить человека, - так высказался об усовершенствовании "Ратника" генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

Он также сообщил "Интерфаксу", что для российских военнослужащих разрабатываются индивидуальные системы распознавания "свой-чужой". Они тоже войдут в экипировку "Ратник-3". В бою умная аппаратура мгновенно подскажет военнослужащему, по кому надо вести огонь, а кто не должен попадать в прицел оружия.

Автономность экзоскелета доведут до 24 часов. В нем боец сможет передвигаться со скоростью до 20 км/ч, переносить до 100 кг груза и вести прицельный огонь из пулемета с использованием одной руки

Перспективные комплекты выполнят из сверхлегких и прочных материалов. А включение в них экзоскелетов серьезно активизирует физические возможности военнослужащих. Планируется, что автономность экзоскелета доведут до 24 часов. В нем боец сможет передвигаться со скоростью до 20 км/ч, переносить до 100 кг груза и вести прицельный огонь из пулемета с использованием одной руки.

Кроме этого, для новой экипировки разрабатывают покрытие-хамелеон, способное менять окраску в реальном времени. "Ратник-3" также снабдят защищенными от мин ботинками и "умными" очками.

Уже изготовлен электронный модуль нового "Ратника" для оценки функционального состояния солдат и офицеров. Как утверждают его разработчики, модуль позволяет регистрировать в режиме реального времени физиологические параметры организма человека: частоту его сердечных сокращений и дыхания, пульсовые характеристики сосудистой системы, артериального давления и др.

В минобороны говорят, что в ближайшее время организуют апробацию этой новинки в Сухопутных войсках.

Ранее директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов сообщил, что для "Ратника-3" создаются не отдельные элементы, а целые группы изделий, которые относятся к пяти системам боевой экипировки: поражения, защиты, управления и связи, жизнеобеспечения, энергообеспечения. Известно, что взводы и роты, оснащенные "Ратником-3", будут обладать высокой самостоятельностью и автономностью. Новая боевая экипировка поможет военнослужащим быстрее и эффективнее выполнять различные боевые задачи, включая интеграцию в разведывательно-огневые контуры.