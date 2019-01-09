Япония купит остров для учений палубной авиации США

Министерство обороны Японии планирует приобрести остров Магэ. Он необитаем и находится на юго-западе страны в префектуре Кагосима. Там организуют массированные учения палубных самолетов с авианосцев Военно-морских сил США. Предварительное соглашение собираются подписать до конца нынешней недели.

Cтоимость острова - 16 миллиардов иен, или более 147 миллионов долларов, пишет японская газета Yomiuri . Пойти на такой шаг военные вынуждены из-за протестов населения и органов местного самоуправления: взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев создают много шума. Поэтому учения перенесли на остров Иводзима. Но он расположен слишком далеко от Токио - более 1,2 тысячи километров. Вот военные и были вынуждены искать безлюдный остров поближе.

Магэ, его площадь восемь квадратных километров и он почти целиком является собственностью частной компании, находится всего в 400 километрах от авиационной базы морской пехоты США Ивакуни на юго-востоке острова Хонсю. Туда уже перевели около 60 самолетов палубной авиации и планируют построить аэродром и другую инфраструктуру. В будущем эти объекты ВС Японии собираются использовать совместно с американской авиацией, в том числе и с авианосца ВМС США Ronald Reagan.